Tanti giovani in campo per i trofei di calcio 25 Aprile e 1 Maggio

Sarzana (La Spezia) 23 aprile 2024 - Per gli appassionati di calcio giovanile arrivano due importanti appuntamenti che vedranno in campo centinaia di giovani. Il 25 aprile e 1 maggio al campo sportivo “Libero Marchini” di Castelnuovo Magra si giocano i tornei riservati alla categoria esordienti 2011 e 2012. L’organizzazione è curata dalla società Colli Ortonovo. Alla rassegna in programma per tutta la giornata di giovedì 25 aprile partecipano Viareggio, Polisportiva Madonnetta, San Angelo Lodigiani, Ac Porcari, Sestri Levante, Ligurnova, Monteserra, Camaiore, San Marco Avenza, Follo, Pontremolese, Villaggio San Salvatore, Forte dei Marmi, Ac Montignoso, Luccasette, Capezzano. Al torneo di mercoledì 1 maggio sono iscritte le società di Spezia, Affrico, Lunigiana Pontremolese, Poggioletto, Empoli, Luccasette, Colli Ortonovo, San Nicolò. Girone C: Pisa, San Marco Avenza, Lido di Camaiore, Ac Entella, Carrarese, Tarros Sarzanese, Ricortola, Viareggio.