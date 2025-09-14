La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
Sarzana
SportScalata alla Fortezza di Sarzanello, le foto e la classifica
14 set 2025
REDAZIONE SARZANA
Scalata alla Fortezza di Sarzanello, le foto e la classifica

Peccato per il tempo poco clemente, ma la seconda edizione conferma la bontà di questo appuntamento

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Sarzana (La Spezia), 14 settembre 2025 – La Endas La Spezia e l’Aps Black and Yellow Nave, con il patrocinio del Comune di Sarzana, hanno organizzato la seconda edizione della Scalata alla Fortezza di Sarzanello, prova che avrebbe avuto tutte le carte in regola per confermarsi come un appuntamento di rilievo, se non fosse stato per il maltempo che ha penalizzato la partecipazione.

Nonostante ciò, sono stati circa un centinaio i podisti che si sono dati battaglia lungo i 7,8 km del tracciato competitivo, affrontando la salita che porta alla Fortezza di Sarzanello: una maestosa costruzione militare che domina dall’alto la Val di Magra e che rappresenta uno dei simboli più suggestivi della città di Sarzana.

LA CLASSIFICA

Accanto alla prova agonistica, si è svolta anche una passeggiata ludico-motoria di quasi 5 km, che ha coinvolto numerosi appassionati e famiglie. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un Sorriso.

