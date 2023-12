Pallanuoto, il pratese Lorenzo Bruni convocato in Nazionale

Prato, 4 dicembre 2023 - Anche in questo primo scorcio stagionale si è confermato fra i migliori giocatori della Serie A1 di pallanuoto, trascinando la Rari Nantes Savona all'attuale secondo posto in classifica. E il commissario tecnico della Nazionale, Alessandro Campagna, lo ha convocato per il collegiale che prenderà il via il Sardegna fra pochi giorni. Lorenzo Bruni è insomma sempre più un pilastro del Settebello, e non da oggi. Era sostanzialmente scontato che ci fosse anche il suo nome fra i convocati per il raduno di Cagliari, che si terrà dal 14 al 22 dicembre prossimi.

Nell'occasione, il gruppo azzurro preparerà i prossimi due appuntamenti internazionali, ovvero gli Europei che si svolgeranno in Croazia il prossimo mese e i Mondiali fissati per Doha per il prossimo febbraio. Manifestazioni alle quali il ventinovenne pratese è praticamente certo di partecipare, salvo infortuni o sorprese dell'ultima ora. Ma nemmeno in terra sarda, durante gli allenamenti, mancherà l'occasione per cimentarsi con avversari di livello: nel frattempo si terrà infatti la “Sardinia Cup”, un quadrangolare di prestigio che vedrà l'Italia sfidare Australia, Montenegro e Francia. Senza dimenticare il “sogno olimpico”, visto l'avvicinarsi delle Olimpiadi di Parigi 2024. A Bruni, insomma, la carica motivazionale difficilmente mancherà.

G.F.