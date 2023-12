Cavalieri, beffa in extremis: a Prato passa la capolista Lazio

Prato, 9 dicembre 2023 - "Spiace per come è finita, perdere così dopo aver accarezzato la vittoria fa male. Ma i ragazzi hanno dato il massimo, in un incontro deciso dagli episodi. E non posso non essere soddisfatto del loro rendimento". Il presidente Francesco Fusi ha così commentato il primo stop stagionale dei Cavalieri Union, maturato al Chersoni contro la Lazio nel match di cartello dell'ottava giornata di Serie A. Per una gara equilibrata e combattutissima, che i laziali hanno vinto solo in extremis per 29-28. Un incontro che i padroni di casa hanno giocato alla pari, contro quella che è forse la squadra più forte dell'intero campionato. E a pochi minuti dalla fine Puglia e compagni erano oltretutto ancora in vantaggio, prima della punizione che ha assegnato la vittoria ai rivali. I Cavalieri hanno comunque conquistato un punto e restano secondi in classifica nel girone 3, con 34 punti e cinque lunghezze di distanza dal sodalizio romano che resta saldo al comando della graduatoria. L'obiettivo dei “tuttineri” sarà ad ogni modo quello di tornare subito a macinare successi, ripartendo dalla trasferta di domenica prossima a Roma, contro la Primavera.

CAVALIERI UNION: Puglia, Fattori (44’ Fondi), Marioni, Pancini (74’ Marzucchi), Castellana (61’ Nistri), Magni, Renzoni, Morelli, Zucconi, Righini, (68’ Reali), Ciampolini, Casciello, (56’ Dalla Porta), Rudalli (69’ Sansone), Giovanchelli (69’ Di Leo), Sassi All.:Chiesa

LAZIO: Donato D., Bonavolontà, Cruciani (61’ Bianco), Herrera, Cozzi, Albanese, Donato J, Pilati, Colangeli, Sommer, Cicchinelli, Silla (65’ Cordì), Gisonni (62’ Calabrò),Moscioni (65’ Hliwa). All.: De Angelis

Arbitro: Locatelli di Bergamo

G.F.