Si inaugura “Attimi” la mostra dell’artista Ruggero Navarra

Sarzana (La Spezia) 14 giugno 2023 - Si apre sabato 17 giugno nello spazio espositivo della Fortezza Firmafede di Sarzana ospita la mostra “Attimi” dell’artista contemporaneo genovese Ruggero Navarra che resterà aperta fino al 2 giugno. La Fortezza nel centro storico cittadino è ormai diventata da qualche anno un punto di riferimento per le grandi mostra organizzate dal Comune di Sarzana in questo caso in collaborazione con la storica dell’arte Grazia Previati. . Gli omini bianchi, disposti sulle tele e le carte, in maniera totalmente autonoma l’uno dall’altro, non hanno relazione fra loro, determinando una forte incomunicabilità nel frastuono della quotidianità. Raramente, affrontano l’incerto uniti in potenti legami. Navarra unisce la passione per la ricerca del materiale artistico con l’entusiasmo e l’introspezione per le esperienze belle e brutte della vita, riuscendo a risolverle con molta grazia e stile, ispirandosi ai grandi artisti dell’astrazione lirica e della pittura informale.