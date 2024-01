Ricorso del Grosseto: calendario della Coppa Italia ancora incerto

Sarzana (La Spezia) 17 gennaio 2024 - L'esclusione del Vercelli dal campionato di serie A1 di hockey su pista non ha creato soltanto una rivisitazione del calendario con relativo turno di riposo e vittoria a tavolino delle avversarie dei piemontesi ma sta tenendo in ballo anche la Coppa Italia e quindi direttamente l'Hockey Sarzana Gamma Innovation. Infatti dopo la sentenza del giudice sportivo, che aveva tenuto buoni tutti i risultati del girone d’andata lasciando immutata la classifica, il Grosseto ha presentato ricorso alla Corte sportiva di appello. La contestazione del club maremmano è legata all’applicazione dell’articolo 16 del regolamento. Ovvero quello in cui si tratta il ritiro di una squadra durante il girone di andata al punto A oppure durante il girone di ritorno inserito al punto B. Per il Grosseto, nonostante il Vercelli abbia portato a termine l’andata giocando tutte le 13 gare, essendo il ritiro avvenuto ufficialmente il 3 gennaio quando alla fine dell’andata però mancava il recupero tra Monza e Forte dei Marmi giocata il giorno dopo. Quindi per i toscani sarebbe stato doveroso applicare il punto A e dunque azzerare tutti i risultati dei piemontesi con conseguente variazione della classifica e modifica degli accoppiamenti dei quarti di finale della Coppa Italia. Se il ricorso fosse accettato il Grosseto passerebbe dal settimo al sesto posto in classifica generale alla fine del girone di andata sorpassando quindi gli Amatori Lodi che incontrerebbero il Trissino invece dell'Hockey Sarzana.