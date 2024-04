Motociclista agli arresti domiciliari scoperto dall’autovelox

Sarzana (La Spezia) 6 aprile 2024 - Era agli arresti domiciliari ma invece viaggiava in motocicletta. E per non farsi intercettare transitando a velocità sostenuta sotto l’autovelox ha posizionato la targa in maniera da non essere immortalata dall’occhio elettronico. Ma il personale della polizia municipale di Santo Stefano Magra guardando quelle immagini si è accorto di quella motocicletta che viaggiava con la targa sollevata e si sono insospettiti. Le indagini portate avanti dal comandante Maurizio Perroni e dal vice comandante Andrea Prassini hanno così consentito di risalire al proprietario del mezzo e denunciarlo per il reato di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri. Si è successivamente scoperto che il ragazzo di 22 anni residente a Sarzana avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari, misura decisa dal giudice del Tribunale della Spezia dopo l’arresto operato dagli agenti del commissariato di polizia di Sarzana.