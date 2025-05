Paolo Andreani replica alla maggioranza: "Come consigliere ho sempre lavorato sodo"

"Mi accusano di non occuparmi di questioni importanti, questa è l’ennesima offesa". Paolo Andreani, consigliere di opposizione a Luni, risponde alla maggioranza, intervenuta dopo la sua richiesta, bocciata, di togliere l’intitolazione della strada a Palmino Togliatti e dopo il suo annuncio di voler querelare per presunte offese ricevute in consiglio.

"In questi otto anni di esperienza tra i banchi dell’opposizione ho denunciato innumerevoli criticità del nostro territorio – precisa Andreani –. Fino a poco tempo fa, proprio da alcuni esponenti della Giunta, mi venivano attribuiti meriti per il grande impegno profuso per cercare di risolvere le diverse problematiche collaborando con assessori e funzionari".

Rare assenze in consiglio comunale, in otto anni solo quelle causate da problemi di salute e non perché giocasse la squadra del cuore, ci tiene a precisare, un lavoro da consigliere incessante: "Durante il mio incarico politico ho sottoposto all’attenzione della giunta e del consiglio problematiche di ogni genere: urbanistica, sociale, edilizia privata, patrimonio, opere pubbliche, scuola, sport, turismo, ambiente".

Sulla richiesta di dichiararsi antifascista: "Continuerò a non rispondere a chi me lo chiederà pretestuosamente. In un consiglio comunale, nella precedente legislatura, dissi di non aver alcuna difficoltà nel dichiararmi antifascista, ma in quel caso nessuno me lo aveva chiesto".