Le parole del Re aprono il concorso della rassegna nazionale Teatrika

Sarzana (La Spezia) 27 giugno 2023 - La serata di mercoledì è quella della prima commedia in concorso al Festival Nazionale Teatrika la rassegna teatrale non professionista organizzata dalla Compagnia degli Evasi e Comune di Castelnuovo Magra all’ara verde del centro sociale polivalente di Molicciara, frazione del territorio castelnovese. Alle 21.30 va in scena la commedia brillante dal titolo “Le parole del Re” ispirato al film di Tom Hooper e interpretato dalla Compagnia "I Pinguini Theater" di Firenze con la regia di Pietro Venè. Gli attori sono: Paolo Gualtierotti (Re Giorgio V), Graziano Dei (David), Fulvio Ferrati (Albert), Bettina Bracciali (Elisabeth), Cristina Bacci (Regina Elisabetta II), Pietro Venè (Lionel Logue), Ilaria Morandi (Myrtle), Elia Pii (Anthony Logue), Iacopo Biagioni (Anthony Logue.adulto), Vanessa Iacopini (Violet Cooper). Costumi: Niccolò Gabbrielli, scenografia: Paolo Gualtierotti, Enrico Guerrini, musiche originali Marco Morandi. Elaborazione video: Davide Castagnetti, movimenti scenici: Camilla Gai. L’arena spettacoli può contenere oltre 500 posti a sedere con ingresso libero.