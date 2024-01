Le insidie della rete: i consigli degli esperti per aggirare gli ostacoli

Sarzana (La Spezia) 17 gennaio 2024 - Le forze dell’ordine in soccorso dei cittadini. Sono infatti sempre più numerose le denunce, ma anche il silenzio imbarazzato dei truffati, presentate alle forze dell’ordine legate al mondo di internet. E proprio per insegnare a difedersi dalle truffe on line gli esperti della polizia di Stato giovedì pomeriggio alle 17 saranno in sala consigliare del Comune di Sarzana per rispondere alle domande degli interessati e spiegare alcuni piccoli ma preziosi accorgimenti che possono aiutare a evitare le fregature. Che possono essere acquisiti fasulli di merce non esistente m anche brutti incontri e truffe di dati personali. Un incontro insomma molto interessante per tutti. A mettere in guardia sulle potenziali truffe ci saranno i rappresentanti della Questura di Spezia con il supporto del Comune di Sarzana. L’incontro è aperto a tutti i cittadini con particolare attenzione agli anziani meno esperti nell’utilizzo della tecnologia. Sono state invitate dagli organizzatori anche le varie associazioni che operano a Sarzana e nella Val di Magra.