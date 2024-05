L’associazione Senza Tempo protagonista ai Giochi romani di Nimes

Sarzana (La Spezia) 7 maggio 2024 - Si tratta di una delle più grandi e importanti rievocazioni storiche alla quale partecipano gruppi in costume e comparse provenienti da tutta Europa. A Nimes c’era anche il gruppo sarzanese Senza Tempo guidato da Simone Del Greco che ha fatto parte della Terza Legio Consolare occupandosi anche della regia dell’evento. Allo spettacolo erano schierati legionari romani, corte imperiale, cavalieri e carri da combattimento all’interno dell’anfiteatro della città che può contenere fino a 24 mila spettatori. Il tema dei Grandi Giochi Romani varia di anno in anno mettendo in evidenza un momento importante della storia antica. Si susseguono vari scenari con dimostrazioni di volteggio equestre, lotta tra gladiatori e corse delle bighe. Il prossimo appuntamento per il gruppo storico dell’associazione Senza Tempo è in programma al Tuscany Medieval Festival in programma dal 10 al 12 maggio a Livorno.