Strada provinciale ancora chiusa: "Chiarezza sui tempi dei lavori"

"Vogliamo chiarezza". Si leva la protesta a Vezzano capoluogo, dove la chiusura della Provinciale nella zona di Beverone, sta causando troppi disagi. Una frana avvenuta dieci giorni fa ha compromesso la viabilità nella tratta Spezia-Vezzano, dirottando tutto il traffico lato Sarzana, tramite via Fornola, ora congestionata dalla mole di passaggi. E nella stretta via della Stazione, almeno fino a 48 ore fa, dove non è possibile il transito a due corsie, e che è stata chiusa da due giorni, per motivi di sicurezza a fasce orarie e per i non residenti. Il rione Borgo, quello fra l’altro più vicino fisicamente alla chiusura, ha organizzato una riunione per fare il punto della situazione, ma il quadro che ne è venuto fuori non è per nulla allettante, notizie troppo discordanti non preannunciano nulla di buono: "Chi si è rivolto alla Provincia – spiegano – ha ricevuto risposte differenti, noi ne vogliamo una e che sia chiara".

Alcuni cittadini, chiamati gli uffici provinciali, infatti hanno saputo che la prossima settimana sarà installato il cantiere per l’inizio dei lavori sulla tratta, altri invece hanno ricevuto una risposta del tutto differente e più drammatica con tempi lunghi che arrivano almeno da due a quattro mesi. C’è stato sconcerto tra i residenti del Borgo, che sono rimasti basiti dalle diverse opzioni che si prospettano. Chiedono una soluzione alla situazione attuale, per tutti i vezzanesi, ma anche per chi deve rivolgersi a Vezzano per qualsiasi motivo, per i mezzi pubblici che sono costretti a fare il giro della collina, poi immettersi sull’Aurelia o sul raccordo per andare a Spezia.

Non solo: raggiungere la Val di Vara è diventato impensabile, occorre più di un’ora. Il Comune di Vezzano dal canto suo ha sollecitato più volte per trovare una soluzione più rapida possibile, si uniscono le voci degli abitanti. Chiedono alla Provincia, ma anche alla Regione, certezza e chiarezza, sia sulla tempistica che sulle risorse necessarie, soprattutto se ci sono, e di accorciare la burocrazia che potrebbe rallentare troppo qualsiasi proposito.

Cristina Guala