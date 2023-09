La scuola sarzanese “Parentucelli Arzelà” apre il gemellaggio con la Germania

Sarzana (La Spezia) 27 settembre 2023 - Un progetto che parte dalla figura di Rudolf Jacobs l’ufficiale tedesco che si oppose al regime nazista battendosi per la libertà unendosi ai partigiani della Brigata Muccini sui monti di Sarzana per poi perdere la vita il 3 novembre 1944 durante un assalto alla caserma delle Brigate nere in piazza San Giorgio nel centro cittadino. Decolla quindi il progetto di gemellaggio tra l’istituto superiore cittadino “Parentucelli Arzelà” e la scuola tedesca Hermann Böse Gymnasium di Brema, nato dalla volontà di celebrare la vita e le scelte di un personaggio storico che accomuna due scuole e due città: Rudolf Jacobs. Le discipline coinvolte nel progetto del “Parentucelli Arzelà” sono cinque svolte da dieci docenti: Giovanna Amodio, Simone Bacchelli, Andrea Bernardini, Ilaria Casabianca, Alessandra Donno, Valentina Malfanti, Paolo Mazzoli, Barbara Minosa, Rosa Iosue, Luigi Pace. Al progetto partecipa anche la sezione sarzanese dell’Anpi.