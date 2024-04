La nuova vita degli ulivi inizia alla scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 18 aprile 2024 - I primi 30 alberi cresciuti a Saliceti e salvati dalle operazioni di cantiere sono stati donati alla scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana per proseguire il progetto di produzione dell’olio avviato dal corso di agraria. Si tratta di una prima porzione di alberi che verranno consegnati anche al Comune di Vezzano, Asl 5 e Caritas. Alla presentazione del progetto della nuova vita degli ulivi all’istituto scolastico superiore sarzanese erano presenti i vertici di Iren, Re.Cos, la senatrice Stefania Pucciarelli, l’assessore regionale ligure all’ambiente, Giacomo Raul Giampedrone e la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli. Oltre ai 30 ulivi destinati all’Istituto Parentucelli-Arzelà, infatti, altri 30 sono stati donati alla Caritas Diocesana, che li utilizzerà per attività a favore dell'integrazione dei cittadini in difficoltà, mentre ulteriori 50 andranno ad abbellire le aree verdi dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e del Comune di Vezzano Ligure.