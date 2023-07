La commedia Andy e Norman nell’appuntamento di mercoledì sera a Teatrika

Sarzana (La Spezia) 4 luglio 2023 - Un mercoledì di risate a Teatrika, la rassegna di teatro non professionista in corso di svolgimento all’area verde del centro sociale di Molicciara, frazione del Comune di Castelnuovo Magra. La Compagnia a Ufo mette in scena lo spettacolo “Andy e Norman” uno dei testi più divertenti di Neil Simon, “Andy e Norman”. E’ la storia che vede come protagonisti Andy Mancini e Norman Gambino, scrittori squattrinati, che condividono un appartamento e un incontro con una donna, vicina di casa che creerà situazioni davvero divertenti. La regia è curata da Leonardo Della Croce, sul palco gli attori Silvia Fazzi, Mattia Salini e Mirko Crisci. La commedia di un atto unico inizia alle 21.30 con ingresso libero senza prenotazione. In caso di maltempo verrà spostata all’interno della sala conferenze del centro sociale . Dalle 19.30 è possibile invece prenotare l’apericena al bar Arci Wave al numero 347-5454359. La rassegna si conclude venerdì con l’ultimo spettacolo “Limone e caffè”.