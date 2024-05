La città di Sarzana e celebra il Preziosissimo Sangue

Sarzana (La Spezia) 25 maggio 2024 - Una domenica importante per la storia religiosa di Sarzana. Dopo le messe del mattino celebrate nella cattedrale di Santa Maria Assunta per la celebrazione del Preziosissimo Sangue seguirà nel pomeriggio intorno alle 17 il canto dei vespri e la Processione presieduti dall’Arcivescovo Angelo Vincenzo Zani, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. La Processione partirà dalla Cattedrale percorrendo via Mazzini, piazza Firmafede, nelle vie Cattani, Castruccio, Fiasella, piazza Matteotti, via Marconi, Gramsci e rientro attraverso via Mazzini in Cattedrale. Lunedì, in Santa Maria alle 10.30 la messa solenne sarà presieduta dall’Arcivescovo Angelo Vincenzo Zani. Secondo la tradizione la reliquia del sangue versato da Cristo giunse alla città di Luni assieme al Volto Santo di Lucca nell'anno 782. Il Venerdì santo di quell'anno il Vescovo di Luni, Apollinare, e il Vescovo di Lucca, Giovanni, raccolsero sulla spiaggia di Luni un legno che aveva portato in salvo le due reliquie. Nicodemo di Arimatea, sul Calvario, aveva riempito un'ampolla col sangue di Cristo ed aveva poi scolpito una croce con l'immagine del Salvatore, per contenere l'ampolla. Approdate fortunosamente sulla spiaggia di Luni la Croce, definita Sacro Volto, fu portata a Lucca dove è conservata, mentre la Reliquia rimase a Luni e poi trasferita a Sarzana nel 1204, anno della traslazione della sede episcopale.