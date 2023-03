L'Orchestra Carlo Felice di Genova sul palco del teatro degli Impavidi

Il maestro Wolfram Christ

Sarzana (La Spezia) 18 marzo 2023 - Secondo appuntamento con l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova diretta per l’occasione dal maestro Wolfram Christ martedì 21 marzo al Teatro degli Impavidi Sarzana. La rassegna “Concerti a Teatro” promossa da Fondazione Carispezia, prosegue martedì 21 marzo al Teatro degli Impavidi di Sarzana per il secondo appuntamento con la prestigiosa Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova nell’ambito del progetto Liguria Musica che sta portando artisti e produzioni, con la direzione delle più celebri bacchette e solisti di alto profilo internazionale, a risuonare nei teatri, nei siti di rilevante interesse storico-artistico e nei luoghi della spiritualità più significativi della Liguria. A Sarzana si esibirà sotto la direzione di Wolfram Christ, leggendaria prima viola dei Berliner Philharmoniker, nonché prima viola dell’Orchestra del Festival di Lucerna e professore alla Hochschule für Musik di Friburgo. Dopo la gratificante carriera solistica, Christ ha lavorato con prestigiose orchestre di cinque continenti, ed è diventato molto apprezzato come direttore per le sue interpretazioni esilaranti e sensibili. I biglietti sono disponibili alla biglietteria del Teatro degli Impavidi e online su www.vivaticket.it.