Iniziano le semifinali per la conquista dello scudetto di hockey su pista

Sarzana (La Spezia) 9 maggio 2023 - Iniziano le semifinali scudetto del campionato di serie A1 di hockey su pista. Mercoledì sera si parte con la sfida tra Forte dei Marmi-Amatori Wasken Lodi e giovedì sarà la volta di Grosseto-Trissino. Il secondo turno parte sabato con la gara di ritorno a Lodi e domenica pomeriggio alle 18 si gioca a Trissino. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà spettatore essendo uscito dai play off perdendo il doppio confronto contro il Grosseto. Intanto però è arrivato un bel risultato da parte del settore giovanile sarzanese. I ragazzini della categoria Under 13 rossonera infatti hanno vinto il torneo “Nando e Mirko” organizzato dall’Asd Montebello. Gregorio Tonelli è stato inoltre premiato come miglior giocatore dell manifestazione disputata in Veneto. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha vinto tutte le gare di qualificazione e poi la finalissima contro il Sandrigo con il punteggio di 5 a 0. Il club sarzanese ha inviato un messaggio di congratulazioni al Porto per il successo in Champions League. I portoghesi erano inseriti nel girone dell’Hockey Sarzana vincendo entrambe le partite.