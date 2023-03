Il tennis sarzanese piange l'amato Paolo Guelfi

Paolo Guelfi

Sarzana (La Spezia) 27 marzo 2023 - Il tennis piange Paolo Guelfi. Si è spento all’età di 62 anni il gestore del circolo Tennis Club Sarzana di via Posta Vecchia, figura conosciutissima nell’ambiente provinciale anche per i suoi ottimi trascorsi da atleta oltre che la sua presenza quotidiana all’impianto cittadino. “Paolino” era stato anche un calciatore cresciuto nella Sarzanese con la quale aveva anche debuttato in prima squadra giovanissimo dedicandosi anche al tennis, sua grande passione. Il pallone però è sempre stato una sua passione dilettandosi nei torni amatoriali e estivi. Da qualche anno gestiva il circolo sarzanese ed era l’organizzatore di tante manifestazioni e alcune manifestazioni del circolo sono state proprio una sua invenzione per consentire a tutti i soci e appassionati di giocare e divertirsi. Un grande dolore per la città di Sarzana dove Paolo era conosciutissimo anche per le sue precedenti attività come tipografo e per aver gestito un negozio di articoli sportivi.