Il percorso di inclusione passa anche dalle emozioni delle onde del mare

Sarzana (La Spezia) 31 maggio 2023 - Domenica 4 giugno la scuola di sport acquatici “Kau Kau Club” in collaborazione con Born To Ride e con il patrocinio del Comune di Ameglia, ospiterà una giornata dedicata all’inclusione e all’accessibilità per le persone con disabilità fisiche oppure sensoriali nel surf. La scuola ha sede a Fiumaretta località marinara del Comune di Ameglia e che quest’anno festeggia i 24 anni di attività, è da molto tempo impegnata nella promozione valori di sostenibilità ed una maggiore equità nello sport. L’occasione di domenica sarà anche utile per surfisti professionisti e volontari per avvicinarsi al mondo del surf adaptive, disciplina in costante crescita in Italia e nel mondo grazie alla neonata rete europea IncluSea. Proprio da questa rete proviene l’istruttore che si occuperà delle lezioni: Davide Onorato, ex campione nazionale di Longboard e istruttore brevettato Isa adaptive. Appuntamento quindi domenica dalle 11 con la lezione teorica sull'adattamento del surf per i disabili, con la partecipazione di un istruttore di surf e un esperto di tecniche adaptive e poi tutti sulla tavola in acqua.