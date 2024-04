Il Giro della Lunigiana tornerà a far tappa nel centro di Spezia

Sarzana (La Spezia) 16 aprile 2024 - La 48 esima edizione del Giro della Lunigiana è ancora in fase di definizione ma una conferma è già arrivata. Gli organizzatori della storica corsa ciclistica internazionale riservata alla categoria juniores hanno infatti ottenuto l’ok da Pierluigi Peracchini per l’arrivo di una tappa, probabilmente la prima, a Spezia. La manifestazione organizzata dalla società Casano si svolgerà dal 4 al 7 settembre. Sono ancora in fase di definizione le tappe delle quattro giornate e non è escluso che possa essere ripetuta la formunale di successo delle precedenti stagioni di due semitappe nel corso della stessa giornata. Due circuiti meno impegnativi ma che allungano così la bellezza della competizione che toccherà le Province della Spezia e Massa Carrara. Da non escludere un nuovo ritorno nel Tigullio vista l’ottima accoglienza dello scorso anno a Portofino. Entro i primi giorni di giugno verrà comunque definito il programma della rassegna.