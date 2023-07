Il borgo di Santo Stefano Magra fa un salto nel Medioevo

Sarzana (Ls Spezia) 27 luglio 2023 - Per tre serate il paese di Santo Stefano Magra torna a vivere nel Medioevo. Inizia venerdì la rievocazione storica ispirata dall’evento avvenuto nel 1494 quando Piero dè Medici consegnò a Santo Stefano Magra le chiavi della Fortezza di Sarzana al re di Francia Carlo VIII. L’iniziativa è organizzata dal Comune di santo Stefano Magra con il contributo prezioso dell’associazione Casa Torre che da 20 anni cura la ricerca storica degli abiti utilizzati sia nelle sfilate che dalle comparse, rioni e tanti volontari. Da venerdì a domenica il mercato medievale aprirà alle 19 e non mancheranno gli spettacoli in piazza della Pace grazie alla presenza degli sbandieratori di Fivizzano, i musici, le performance scenografiche con il fuoco, armigeri, giullari e falconieri. Nelle serate di sabato e domenica inoltre si svolgerà il corteo storico. Il Comune di Santo Stefano Magra per evitare problemi di viabilità metterà a diposizione un servizio di trasporto navetta gratuito con partenza dal centro commerciale La Fabbrica fino al borgo di Santo Stefano Magra attivo dalle 19 alle 23.30.