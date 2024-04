Hockey Sarzana chiude vincendo la stagione regolare del torneo di serie A1

Sarzana (La Spezia) 6 aprile 2024 - Vittoria in Veneto per pensare con più serenità ai play off scudetto del campionato di serie A1 e alla final four di Ws Europa Cup. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha vinto 6 a 4 sulla pista del Breganze prendendo il largo nel secondo tempo dopo aver chiuso sotto 2 a 1 la prima frazione di gioco. Adesso con il turno di riposo previsto sabato, il calendario prevede infatti la gara contro il Vercelli già ritrato dalla competizione, il club sarzanese può pensare all’Europa e volare in Spagna. Si gioca infatti la final four e sabato prossimo 13 aprile alle 16,05 la semifinale sarà contro i padroni di casa dell’Igualada. Altri risultati della serata: Forte dei Marmi-Monza 5-2, Sandrigo-Bassano 2-4, Amatori Lodi-Giovinazzo 5-1. Domenica alle 18 si giocano Trissino-Grosseto e Montebello-Valdagno. Riposa Follonica. Classifica: Forte dei Marmi punti 64, Trissino 60, Follonica 56, Hockey Sarzana 54, Amatori Lodi 45, Grosseto 43, Valdagno 35, Montebello, Bassano 30, Sandrigo 28, Monza 20, Breganze 16, Giovinazzo 12.