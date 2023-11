Grande attesa per il nuovo lavoro della Compagnia degli Evasi

Sarzana (La Spezia) 14 novembre 2023 - Per la prima nazionale del nuovo spettacolo hanno scelto il teatro degli Impavidi di Sarzana. Venerdì alle 21 la Compagnia degli Evasi porta in scena un grande classico “Chi ha paura di Virginia Woolf” del drammaturgo statunitense Edward Albee vincitore di tre Premi Pulitzer, testo reso famoso negli anni Sessanta anche dall’omonimo film interpretato da Elizabeth Taylor e Richard Burton verrà messo in scena dalla compagnia non professionista di Castelnuovo Magra che per la loro cinquantunesima produzione ha affidato la regia a Bruno Liborio. In scena oltre allo stesso Bruno Liborio (George), gli attori Tina Iovine (Martha), Davide Grossi (Nick) e Lisa Baggio (Honey). Alle luci Sabrina Battaglini e alle musiche ed effetti sonori Fabrizio Corci. Le prenotazioni dei biglietti sono già aperte su Vivaticket, oppure presso il botteghino del teatro, e anche via telefono al numero 346.4026006 tutte le mattine dalle 9:30 alle 13, e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 19.