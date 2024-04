Gli Evasi non si fermano più e fanno incetta di nuovi premi

Sarzana (La Spezia) 26 aprile 2024 - La Compagnia degli Evasi sta raccogliendo applausi e premi in diversi concorsi a livelli nazionali. Il gruppo teatrale non professionista castelnovese ha ottenuto il riconoscimento “Fabrizio Rafanelli” organizzato dall’ Associazione Zona Teatro Libero di Pistoia con il regista Simone Tonelli di "Limone e caffè". Oltre al regista sono andate in nomination Elena Mele come miglior attrice e Marco Balma come miglior attore non protagonista. Alla undicesima edizione del Concorso Nazionale di Teatro Comico Brillante di Mordano Bologna lo spettacolo "Limone e caffè" si è classificato secondo al premio riservato al miglior spettacolo e Marco Balma ha vinto il Premio come “Miglior attore caratterista”. Il gruppo degli Evasi in scena con lo spettacolo "Penelope, l'eredità delle donne" di Marco Balma, diretto da Vanessa Leonini, si è aggiudicato i premi come miglior esibizione da parte della giuria tecnica e giuria giovani.