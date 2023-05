Finale amara per il Colli Ortonovo battuto dal Pontelungo

Sarzana (La Spezia) 14 maggio 2023 - La Coppa Liguria va al Pontelungo. Nella sfida disputata all’impianto sportivo “Garrone” di Bogliasco la formazione di mister Zanardini si è imposta con il risultato di 2 a 0 grazie a una rete per tempo. Resta l’amarezza al Colli Ortonovo per una finale sfumata dopo aver incassato lo svantaggio dopo pochi minuti di gioco e poi aver sprecato in apertura del secondo tempo la bella occasione per raggiungere il pareggio prima di incassare il definitivo 2 a 0 che ha chiuso la contesa. Il trofeo era riservato alla formazioni partecipanti al campionato di prima categoria ligure e il Colli Ortonovo puntava molto sulla Coppa anche per consolarsi al termine di un campionato che l’ha visto uscire al primo turno dei play off. Inoltre nel corso della competizione regionale la formazione rossoblù aveva sempre ottenuto brillanti risultati arrivando a giocarsi la finalissima. Per i ragazzi allenati dal tecnico Giorgio Figaia una stagione dunque che si chiude con un pizzico di amarezza.