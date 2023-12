Fermato allo svincolo dell’autostrada con hashish e cocaina nascosta nell’automobile

Sarzana (La Spezia) 13 dicembre 2023 - Prosegue l’attività di controllo e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sarzana. I militari del nucleo operativo radiomobile coordinati dal capitano Luca Panfilo hanno arrestato un uomo di 25 anni allo svincolo autostradale di Vezzano Ligure. I militari lo hanno fermato e notando il suo atteggiamento piuttosto agitato hanno voluto procedere a una più attenta ispezione dell’automobile trovando nascosto un panetto di hashish del peso di 100 grammi e tre dosi di cocaina dal peso di 3 grammi oltre a materiale vario da taglio e confezionamento delle dosi di stupefacente. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spccio. Dopo la notte trascorsa ai domiciliari è già comparso in Tribunale a Spezia per il rito della direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai militari senza nessuna ulteriore misura aggiuntiva.