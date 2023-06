E' ufficialmente iniziato il nuovo corso amministrativo del Comune di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 6 giugno 2023 - Il nuovo corso amministrativo del Comune di Sarzana è ufficialmente partito. Primo consiglio comunale dopo le elezioni che hanno confermato la sindaca Cristina Ponzanelli alla guida della città. Dopo aver assegnato i posti in giunta agli assessori Stefano Torri, Carlo Rampi che sarà anche vicesindaco, Luca Ponzanelli, Sara Viola e Giorgio Borrini che dopo cinque anni trascorsi nel ruolo di capo di gabinetto del sindaco ha iniziato la nuova stagione amministrativa è stato nominato il presidente del consiglio comunale. L’ultimo tassello mancante. E’ stata nominata nell’importante ruolo Raffaella Plicanti, consigliere in quota Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni dunque vanta tre consiglieri, Stefano Cecati, Raffaella Plicanti e Andrea Pizzuto, oltre all’assessore Carlo Rampi. La lista civica a sostegno della sindaca avrà l’assessore Sara Viola e i consiglieri Massimo Battaglia, Renzo Ravecca, Davide Borsi, Clelia Devoto. Un consigliere per la Lega (Roberto Italiani) e Forza Italia (Stefano Sergiampietri) mentre Avanti Sarzana lista vicina al governatore ligure Giovanni Toti oltre a Luca Ponzanelli in giunta ha ottenuto l’ingresso in consiglio di Luca Spilamberti. Sei i consiglieri del centrosinistra tra i quali il candidato sindaco Renzo Guccinelli.