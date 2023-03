Volti nuovi e conosciuti Pronta la lista candidati

Giovani emergenti, qualche ritorno in scena e nuovi inserimenti arrivati da altre forze comunque della famiglia del centro destra. La certezza è sempre comunque Carlo Rampi, "monumento" di una vita di battaglie elettorali all’opposizione e da cinque anni presidente del consiglio comunale cittadino. La lista di Fratelli d’Italia è pronta alla corsa elettorale e l’altra sera sul palco di piazza Matteotti si sono sciolte le riserve dei candidati che hanno ricevuto la stretta di mano e la pacca sulla spalla di incoraggiamento dagli onorevoli Mariagrazia Frijia, Matteo Rosso, Giovanni Donzelli, il consigliere regionale Sauro Manucci, il coordinatore provinciale Davide Parodi e il collega di ruolo comunale Massimo Cattoni. Ne fanno parte anche gli ex popolari di Andrea Costa da qualche tempo approdati a Fdi, i consiglieri comunali in carica Andrea Pizzuto e Riccardo Precetti. Si rivede l’ex consigliere comunale di qualche legislatura passata Ugo Pardini e Stefano Cecati, cinque anni fa eletto consigliere con la Lega e poi dimesso dopo poche settimane. In squadra entrano anche Valentina Camilli storica fondatrice del gruppo cittadino dedicato a Silvio Berlusconi e i giovanissimi Asia Bernardini e Alessio Melita. La lista Fratelli d’Italia a sostegno della candidata Cristina Ponzanelli è composta dunque da Eleonora Borgia, Andrea Pizzuto, Ugo Pardini, Stefano Muraglia, Naida Basso, Pierre Grassi, Carlo Rampi, Alessio Melita, Stefano Cecati, Katia Amorfini, Riccardo Precetti, Raffaella Plicanti, Asia Bernardini, Massimo Battistini, Christian Venè, Valentina Camilli.

m.m.