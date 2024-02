"Vietata coltivazione fave e piselli a Castelnuovo Magra: ordinanza per prevenire rischi di favismo"

Niente fave e piselli nella prossima primavera. Un’ordinanza firmata dal sindaco di Castelnuovo Magra ne ha vietato la coltivazione nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri in linea d’aria da via seconda Traversa Salicello, nel tratto compreso tra l’incrocio di via Salicello e la prima Traversa di via Salicello. Quindi non si potranno coltivare e nel caso di semina già avvenuta i proprietari dei terreni dovranno procedere al taglio immediato delle piante. Provvedimento necessario per garantire la prevenzione degli effetti del favismo di un residente, alterazione genetica che i può determinare, in presenza di pollini, fiori e piante di fave, una crisi emolitica.