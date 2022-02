Lunedì verrà chiusa al transito via Marinella per consentire la realizzazione del consolidamento della sponda destra del torrente Parmignola previsti dal Comune di Sarzana che però interesseranno anche il territorio confinante di Luni. Si chiude così con un nuovo cantiere al lavoro almeno fino a maggio, un lungo percorso iniziato nel novembre del 2014 quando l’argine si era sgretolato sotto la forza dell’acqua...

Lunedì verrà chiusa al transito via Marinella per consentire la realizzazione del consolidamento della sponda destra del torrente Parmignola previsti dal Comune di Sarzana che però interesseranno anche il territorio confinante di Luni. Si chiude così con un nuovo cantiere al lavoro almeno fino a maggio, un lungo percorso iniziato nel novembre del 2014 quando l’argine si era sgretolato sotto la forza dell’acqua del torrente allagando la piana e costringendo a un lungo lavoro di ricerca di finanziamenti poi stanziati da Regione Liguria che hanno portato alla riapertura della strada e soprattutto a raggiungere un livello di sicurezza idrogeologica tale da non dover più ricorrere alle chusure obbligatorie in caso di allerta meteo. Dopo aver ricostruito la parte crollata sono stati definiti i lavori ulteriori per rendere completamente sicura l’area e così l’ente sarzanese ha previsto a partire da lunedì mattina l’apertura del cantiere che procederà al consolidamento della sponda destra del torrente Parmignola, rientrante nel secondo lotto dela progettazione, su via Marinella nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il confine con il Comune di Luni. La strada che collega l’Aurelia al mare verrà quindi completamente chiusa al transito tranne che per i mezzi di lavoro almeno fino al prossimo 7 maggio. Verranno posizionati i cartelli di preavviso già dall’abitato di Marinella e in corrispondenza di via Appia verso il territorio di Luni. I lavori sono stati affidati alla ditta Crovetti Dante Srl di Pievelago Modena.

"Siamo consapevoli - ha spiegato il sindaco Alessandro Silvestri - dei disagi per la cittadinanza dovuti all’interdizione della strada e proprio per questo auspichiamo che i lavori vengano realizzati nel più breve tempo possibile. Tuttavia salutiamo con favore questa notizia, ricordando la drammatica rotta arginale che pochi anni fa determinò l’allagamento di tutta la piana, compreso un largo tratto del nostro comune, interessando le abitazioni della zona denominata Chioccia D’Oro fino all’altezza del cavalcavia autostradale per Luni Mare".

