Via libera all’isola ecologica nell’ex campo ’Polveron’

L’isola ecologica può partire. Sono state infatti ultimate le analisi del terreno e anche la bonifica bellica che hanno dato il via libera, quindi l’ex campo sportivo "Polveron" nel territorio di Luni può già pensare alla nuova destinazione. Acam Iren ha comunicato all’amministrazione comunale il disco verde al progetto che inizierà a prendere corpo a settembre con l’obiettivo di concluderlo alla fine dell’anno, dotando così il Comune di un ampio spazio di raccolta di generi non conferibili con il tradizionale servizio quotidiano del porta a porta ma necessitano dell’utilizzo di altre strutture oppure di servizi saltuari inseriti in uno specifico calendario. Il lungo percorso per dotarsi di un’area è stato accelerato negli ultimi mesi anche grazie alla spinta del risultato eccellente ottenuto dal Comune nella raccolta differenziata pur non disponendo di uno spazio dedicato ma dovendo condividerlo da anni con i "cugini" di Castelnuovo Magra oppure rivolgendosi al servizio domiciliare fornito da Acam Iren su prenotazione. Il progetto di trasformazione del vecchio campo da calcio nella zona delle ex segherie di marmo, da qui nasce il nome "Polveron", è partito da lontano ma ha dovuto superare non pochi ostacoli. L’azienda spezzina ha dato il via libera alla realizzazione della struttura mentre spetterà al Comune di Luni ridisegnare l’assetto della viabilità. "Sarà importante - spiega il vice sindaco e assessore all’ambiente Massimo Marcesini - adottare un progetto di modifica della viabilità proprio per facilitare il raggiungimento dell’area quindi si dovranno realizzare i marciapiedi e provvedere alla piantumazione di alberi e siepi per mitigare l’impatto dell’isola ecologica.

La struttura sarà attrezzata per il ritiro degli imballaggi, plastica, sfalci, Rae e tutto il materiale conferibile esclusivamente nelle isole ecologiche oppure attraverso la prenotazione del ritiro domiciliare. Sarà un ulteriore incentivo a migliorare la raccolta differenziata che in questo momento ci vede primo Comune della Provincia spezzina". Con l’arrivo dell’isola ecologica si andranno a ridurre anche i problemi a Castelnuovo Magra. Lo spazio di raccolta in via Carbone infatti è decisamente troppo piccolo per ospitare due comunità e infatti l’ente castelnovese da tempo sta pensando a reperire nuovi spazi per realizzarne una nuova. Ma il trasferimento di Luni in una struttura propria potrebbe quindi alleggerire i carichi di utilizzo.

Massimo Merluzzi