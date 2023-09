Vezzano Festival, che successo Tre giorni di musica nel borgo "Pronti alla seconda edizione"

"Stiamo già prepariamo la seconda edizione di Vezzano Music Festival". E’ stata un successo l’esperimento musicale che ha animato Vezzano a metà agosto, tanto l’associazione Vezzano Sotto la Torre è già in moto per preparare la seconda edizione. La prima edizione del Vmf si è conclusa all’insegna di un grande riscontro testimoniato dal coinvolgimento del pubblico che, con la sua presenza sempre costante e appassionata, ha mostrato un forte apprezzamento per la manifestazione musicale. Vezzano Ligure si è trasformato per tre giorni in un teatro a cielo aperto dove la musica è risuonata in ogni angolo del borgo. Durante il giorno si potevano ascoltare le prove dei musicisti, si potevano vedere i giovanissimi ragazzi volontari sfrecciare con entusiasmo tra i carrugi per aiutare a sistemare sedie, cartelloni e locandine. L’entusiasmo e il clima di allegria e fiducia respirati durante il festival hanno contagiato il pubblico e si sono fatti particolarmente apprezzare da Alda Dizdari, ospite d’onore del Festival, violinista giunta da Londra e grande sostenitrice di questa nuova realtà. Importante è stato il coinvolgimento di realtà del paese come Bar Bonsai, Alimentari Linari e villa Carozzo che per l’occasione ha aperto parte del giardino per accogliere il pubblico durante uno degli aperitivi.

L’aiuto di tanti volontari del paese è stato essenziale per lo svolgimento dell’evento. E’ stato un Festival che ha voluto evidenziare la qualità professionale dei giovani musicisti e del personale tecnico coinvolto. La musica è stata accompagnata dalla mostra fotografica di Paolo Ferraresi che ha regalato agli spettatori scatti magnifici di alcune delle figure più iconiche della musica jazz e blues.

C.G.