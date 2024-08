Nella splendida piazza Fieschi a Varese Ligure, arriva stasera il duo Cumbre, alla fisarmonica Gianluca Campi e alla chitarra Franco Casabianca. Il progetto nasce nel 2014 da un’idea del chitarrista, a cui si associa in seguito il fisarmonicista campione del mondo nel 2000 in Portogallo nella sezione Varietè. La proposta musicale spazia dal ‘Tango Nuevo’ di Astor Piazzolla al ‘New Musette’ di Richard Galliano, ovvero una fusione di tango, jazz, valzer francese e musica sudamericana per assaporare magiche atmosfere con spirito improvvisativo. Organizza la pro loco di Varese Ligure, con la direzione artistica affidata a Carlo Casabianca. L’ingresso è gratuito.