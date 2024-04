"Valorizziamo i delegati di quartiere"

Gianluca Colli, ex consigliere 5 stelle del comune di Vezzano, propone all’amministrazione di valorizzare la figura del delegato ai quartieri all’interno del consiglio comunale. Dopo aver fatto visita al quartiere di Fornola per verificare alcune segnalazioni, sono state rese note al Comune le criticità riscontrate. "Il sopralluogo è stato proficuo e le criticità individuate sono state segnalate all’ amministrazione comunale. Il primo intervento urgente, e stato prontamente risolto, riguarda la pulizia dell’area antistante il piazzale della motorizzazione civile in cui era presente un contenitore di olio motore esausto altamente inquinante". Secondo Colli che fa parte del gruppo Vezzano Ligure in Movimento, il modo migliore per essere tempestivi nel risolvere le problematiche nei vari quartieri è quello di interagire attivamente con i residenti. Colli dichiara pertanto che l’inserimento della figura del ‘delegato ai quartieri’ all’interno del consiglio comunale sia una scelta obbligata: confrontandosi con i cittadini e i comitati di quartiere, provvederà a segnalare i problemi e a sollecitare per una veloce risoluzione degli stessi. Il gruppo di Vezzano Ligure in Movimento farà prossimamente visita al quartiere di Piano di Vezzano II "Corea", per accogliere le proposte e eventualmente raccogliere indicazioni su situazioni da risolvere.