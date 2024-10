Valentina Leporati su Food Netwok con ‘Il sorriso in cucina’

La Spezia, 4 ottobre 2024 - La giovane food creator di Sarzana, Valentina Leporati, conosciuta come “Valentina Gluten Free”, celiaca e specializzata nella cucina senza glutine, porta la sua creatività e il suo entusiasmo su Food Network canale 33 nel programma “Il sorriso in cucina”.

Valentina prosegue dunque la sua opera di divulgazione sulla celiachia, questa volta lo fa rivolgendosi al grande pubblico televisivo. Il programma andrà in onda dal 6 ottobre ogni domenica alle 10 e on demand su discovery+. In questa nuova serie, Valentina si concentra su uno degli ingredienti più versatili e nutrienti: il riso. La sua missione? Dimostrare come il riso possa essere protagonista di piatti gustosi, facili da preparare e naturalmente gluten-free. Con la sua energia contagiosa, Valentina proporrà un vero e proprio viaggio culinario che va ben oltre il classico risotto. Timballi, monoporzioni, hamburger di riso, fino a sorprendenti dessert come la pastiera di riso e i brownies, ogni puntata offre menù composti da tre ricette originali e accessibili a tutti: dal menù della tradizione, i consigli per una cena romantica, il buffet dei bambini, le ricette di casa, o le ricette per una cena tra amici, fino a un viaggio intorno al mondo. Il programma non si rivolge solo ai celiaci, ma a chiunque desideri piatti sani e gustosi da replicare comodamente a casa con protagonista il riso. I

n ogni episodio, Valentina Leporati creerà ricette perfette per qualsiasi occasione, mostrando che una cucina gluten-free può essere creativa, soddisfacente e soprattutto piena di gusto. Il tutto ovviamente con il sorriso. Valentina Leporati nata a Sarzana nel 1988, a solo un anno viene diagnosticata Celiaca, una malattia al tempo quasi sconosciuta al di fuori dell'ambiente medico. A 18 anni decide di trasformare quello che fino a quel momento aveva vissuto come un limite in un'opportunità. Cucina, studia, parla della celiachia ad ogni occasione e si impegna ad informare il più possibile. Apre il suo panificio/pasticceria «Valentina Gluten Free» nel 2017 e diventa il primo forno completamente Senza Glutine di tutta la sua provincia. “Il sorriso in cucina” è prodotto da Realize Networks per Warner Bros. Discovery. Food Network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.