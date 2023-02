Va in escandescenza in piazza Fermato e portato in ospedale

Si è messo a gridare frasi sconnesse per poi farsi sempre più minaccioso verso le persone che ieri mattina intorno alle 8 erano presenti in piazza Martiri. Un atteggiamento molesto e pericoloso che ha fatto scattare l’intervento della volante del commissariato di Polizia di Sarzana. Ma non è stato per nulla facile per gli agenti riuscire a fermare H.A, marocchino del 1978, quando lo hanno rintracciato alla fermata dell’autobus abbracciato alla pensilina con i pantaloni abbassati. L’uomo regolare sul territorio con permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Verbania dopo aver rifiutato di fornire le generalità al personale della Polizia di Stato ha continuato a tenere un atteggiamento aggressivo tanto che gli agenti hanno dovuto estrarre il taser, lo strumento a impulsi elettrici, per indurlo alla calma ricevendo però spinte e calci ed essere costretti alle cure del pronto soccorso. Sul posto oltre al dirigente del commissariato anche la squadra anticrimine, la pattuglia dei carabinieri ed è stato chiesto il supporto del personale sanitario del 118. Il marocchino che qualche giorno fa aveva aggredito e ferito un agente a Spezia è stato arrestato e condotto al pronto soccorso dell’ospedale della Spezia e stamani comparirà in Tribunale per il rito della direttissima. Dovrà rispondere dei reati di violenza e minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.