Uso del suolo pubblico gratuito anche nel 2025

Intervento di sostegno al commercio: suolo pubblico a costo zero. Il Comune di Vezzano va incontro alle esigenze degli operatori del commercio. "Le attività commerciali presenti sul territorio comunale risultano essere ancora interessate da difficoltà economiche conseguenti la crisi dovuta ai rincari energetici ed alla spinta inflazionistica tuttora in corso – spiega nella delibera l’amministrazione vezzanese –. Difficoltà che persisteranno nel 2025 e che dovranno essere affrontate nel corso dell’anno". Gli operatori commerciali che lo vorranno e faranno domanda potranno occupare, fino al 31 dicembre, aree di spazio pubblico sul territorio comunale , che saranno concesse in esenzione dal canone di occupazione e del canone mercatale.