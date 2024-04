Un’applicazione per localizzare i guasti segnalati

Un’applicazione per segnalare tempestivamente partendo dalla posizione esatta i malfunzionamenti dell’impianto di illuminazione comunale. Questa la novità che il Comune di Sarzana potrebbe adottare dopo che City Green Light – società cui è stato affidato il servizio di gestione integrata di pubblica illuminazione fino al 2028 – avrà sperimentato l’applicazione dopo aver provveduto alla mappatura degli impianti presenti in città. Una una buona opportunità per i cittadini per segnalare guasti e vederli risolvere in maniera celere. "Poter segnalare direttamente al gestore un eventuale malfunzionamento sarebbe un bel salto in avanti – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Stefano Torri –. L’impianto elettrico è composto da vari blocchi e può capitare che il malfunzionamento di uno degli impianti comporti l’avaria di altri. L’obiettivo di questa applicazione è poter fornire al gestore una segnalazione precisa, perfettamente geo localizzata, così che la società possa risalire immediatamente al problema e prontamente intervenire".

E.S