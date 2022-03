Una vittoria dell'azione popolare grazie all'impegno dei comitati

Santo Stefano Magra (La Spezia) 4 Marzo 2022 - Dalle lunzuolate di protesta sulle strade, tantissime assemblee e manifestazioni di piazza. La sentenza del Tar della Liguria che ha accolto il ricorso presentato dai Comuni di Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure contro il progetto di realizzazione dell’impianto biodigestore di trattamento dei rifiuti è stata accolta con gioia e forte soddisfazione dai componenti dei vari comitati e associazioni che da anni sono impegnati contro la progettazione prevista nella zona di Saliceti, al confine tra Santo Stefano Magra e Vezzano. I comitati Vivere Bene La Macchia, No Biodigestore, Sarzana che Botta !, Cittadinanzattiva e Acqua Bene Comune hanno sottolineato la forza dell’azione popolare oltre naturalmente a elogiare la preparazione in materia dei legali e consultenti che hanno affrontato la battaglia. Per ora è stato vinto il primo round perchè all’orizzonte si profila il ricorso al Consiglio di Stato per tentare di ribaltare la sentenza del tribunale amministrativo della Liguria.