Una conferenza e un libro dedicato alla scultrice Giuliana Racchi

Venerdì, alle 17,30, nel palazzo vescovile di Sarzana sarà presentato "Giuliana Racchi - 1922 – 2019", un volume che analizza per la prima volta in forma compiuta la produzione artistica di una delle poche scultrici italiane del ‘900. Si tratta di Giuliana Racchi - spezzina di nascita, ortonovese d’adozione e sarzanese d’elezione – dato che è proprio nella nostra città che sono presenti diverse opere dell’allieva di Arturo Dazzi. Tra queste c’è anche la statua della Vergine Maria incorniciata sulla sommità di Porta Romana. Ma da attribuire alla scultrice sono anche l’apparato decorativo e la Via Crucis della chiesa del preziosissimo Sangue a Luni e il monumento ai partigiani ortonovesi. Il volume su Giuliana Racchi è stato curato da Barbara Sisti, direttrice del Diocesano, con il contributo del Comune di Luni e il patrocinio del Comune di Sarzana, dell’Accademia di Carrara e degli Amici dell’Accademia. Alla presentazione interverranno il sindaco di Luni Alessandro Silvestri, la storica dell’arte Luisa Passeggia e la figlia dell’artista Antonella Iannucci.