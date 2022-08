Un viaggio alla scoperta della Sarzana nascosta e dei suoi segreti

Sarzana (La Spezia) 2 agosto 2022 - Le bellezze della città, le sue leggende e misteri verranno illustrate dagli esperti nei quattro appuntamenti previsti per i prossimi giovedì di agosto. Si chiama “Sarzana Segreta” il viaggio organizzato dalle guide turistiche e ambientali della cooperativa Sigeric che hanno ottenuto la collaborazione dell’associazione culturale “Gli Scarti” che gestisce il teatro sarzanese degli Impavidi e il patrocinio del Comune di Sarzana. Per le prenotazioni contattare i numeri: 331 -8866241; 366 3712808 oppure scrivere una mail a: [email protected] Sarà dunque una buona opportunità per i tanti turisti, italiani e stranieri, che in questo momento stanno trascorrendo le vacanze in Val di Magra e nelle vicinanze di Sarzana per scoprire, oppure approfondire, la conoscenza della città andando alla scoperta non soltanto dei monumenti, chiese e palazzi storici ma anche di capolavori d’arte nascosti, scorci suggestivi e scenari inaspettati fino agli spazi segreti del Teatro degli Impavidi, come gli affascinanti camerini ricavati nelle celle di un vecchio convento.