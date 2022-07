Un libro di fotografie per aiutare le donne vittime dii violenza

Sarzana (La Spezia) 3 luglio 2022 - Un libro di fotografie per aiutare l’associazione Vittoria. L’idea lanciata tempo fa è diventata un progetto e a poco a poco le tante immagine raccolte sono state pubblicate in un libro curato dal Circolo Fotografico Sarzanese presiduto da Tiziano Gagliardi che consentirà di raccogliere fondi da destinare all’associazione Vittoria che da anni è impegnata nell’aiuto e sostegno delle donne vittime di volenza. Hanno aderito i Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, Luni, Vezzano Ligure, Sarzana, Santo Stefano Magra e così è nato il libro dal titolo “I borghi liguri della Val di Magra”. Ogni borgo è stato rappresentato con 30 foto scattate da Elisabetta Argento, Laura Baudoni, Aldo Bertella, Luciana Castagna, Angelo Forlenza, Chiara Gagliardi, Tiziano Gagliardi, Greta Lecchini Argento, Francesco Leonardis, Giovanni Merlino, Alessandro Milazzo, Nico Mongelli, Ivan Monticelli, Filippo Patanè, Maurizio Pellistri, Carlo Ratti, Diego Ratti, Giglio Ratti, Alessandro Raso, Sonia Venturini. Per acquistare il libro e contribuire in questo all’impegno di sostenere l’associazione Vittoria, centro antiviolenza “Mai più sola” si può inviare una mail all’indirizzo [email protected]