Tutto pronto per la Festa Medievale Quest’anno si parte un giorno prima Banchetti e vestiti della tradizione

L’evento più atteso dell’estate santostefanese quest’anno avrà un giorno in più dedicato alle celebrazioni e si aprirà con una grande cena, ovviamente in rigoroso stile medievale. La rievocazione storica organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra con la grande partecipazione dell’associazione Casa Torre, volontari e residenti di tutte le frazioni, si svolge come da tradizione da venerdì a domenica, ma una delle novità è rappresentata dalla cena medievale in programma domani, giovedì, dalle 20 in piazza XXV Aprile.

Il banchetto prevede piatti a base di torte di verdura, zuppa di ceci, lenticchie e pancetta, pollo alle prugne, biscotti e vino speziato. Come per la scelta degli abiti anche per il menù è stata avviata una attenta ricerca storica individuando per la cena pietanze tipiche della fine del Quattrocento. Nelle tre serate di festa da venerdì a domenica a partire dalle 19 fino alla mezzanotte le vie del borgo si animeranno, come ogni anno, con la Rievocazione di un antico mercato sulla Via Francigena.

Per agevolare l’arrivo in centro è stato messo a disposizione un bus navetta gratuito in funzione da venerdì domenica, dalle 19 alle 23.30, con partenza alla fermata della linea Atc al centro commerciale La Fabbrica. Da venerdì sera inoltre è previsto l’annullo filatelico alla sartoria storica di via Mazzini. Per consentire il regolare svolgimento della festa e non creare problemi di viabilità il comando della polizia municipale di Santo Stefano Magra ha predisposto l’ordinanza con la quale viene istituito il divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli nella piazza 25 Aprile dalle 9 di domani, giovedì 27 luglio alla stessa ora di lunedì 31 luglio a esclusione dei veicoli a servizio della manifestazione.

E’ istituito divieto di transito e di sosta a tutte le categorie di veicoli nelle vie Mazzini, Magra, Piave, Amendola, Marconi e piazze della Pace, Oratorio, XXV Aprile e della Chiesa dalle 13 di venerdì 28 Luglio, alle 9 di lunedì 31. Inoltre è istituito il divieto di transito e sosta in via Roma (da via Carso a Piazza Garibaldi) e in tutta la piazza Garibaldi fino all’uscita sulla SS. 62 della Cisa, dalle 17 alle 1 dei giorni 28 - 29 – 30 Luglio. E’ stata disposta inoltre dal comando diretto da Maurizio Perroni la sospensione temporanea della circolazione stradale ordinaria per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione nei giorni 29 e 30 Luglio nelle vie Roma, Circonvallazione e via Cisa Nord. I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi.