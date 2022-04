Tutte le iniziative della ricorrenza del 25 Aprile in Val di Magra

Sarzana (La Spezia) 24 Aprile 2022 - Tante iniziative anche in Val di Magra per celebrare la ricorrenza del 25 Aprile. Dopo una domenica piovosa che ha frenato soprattutto le camminate nei luoghi della memoria il lunedì nel territorio di Luni inizia alle 9.30 in piazza 25 Aprile con la cerimonia della deposizione della corona al monumento di palazzo civico e al cimitero di San Martino. Alle 11 in piazza 25 Aprile dopo la messa officiata da don Carlo Cipollini seguiranno i saluti del sindaco Alessandro Silvestri, l’assessore Maia Manuguerra e Francesco Pietrini presidente dell sezione Anpi Luni. A Santo Stefano Magra la delegazione degli alpini farà visita alle lapidi del cauditi di guerra nelle frazioni di Ponzano. Incontro in mattinata anche a Castelnuovo Magra con ritrovo in piazza Querciola nel borgo collinare. E’ stata invece rimandata invece a domenica 8 maggio la camminata sui luoghi della Resistenza a Luni in onore del partigiano Danieli “Mastino”.