Tutta la magia del grande schermo L’ex Vaccari si trasforma in cinema Due gli appuntamenti già fissati

La magia del cinema è apparire proprio dove non c’è. Paesi, quartieri, periferie che un tempo presentavano la propria piccola ma preziosa sala cinematografica garantendo un punto di riferimento per la socialità del luogo con il passare del tempo sono stati assorbiti dalle multisale della città cancellando il forte senso di comunità e aggregazione. Quello spirito che da anni caratterizza il viaggio del "Cinemambulante" andando a portare la bellezza e il fascino del grande schermo proprio dove non esistono cinematografi. E così l’ex ceramica Vaccari diventerà il nuovo cinema-paradiso di Ponzano Magra grazie all’accordo tra il Comune di Santo Stefano Magra e Maurizio Casula regista e produttore spezzino che dal 2015 gira l’Italia proiettando i film già usciti sul grande schermo nelle piazze, oratori, giardini, aree verdi.

Tutte arena classiche estive che da giovedì 20 aprile avranno come alternativa, in attesa delle serate sotto le stelle, la sala ex calibratura della ceramica di piastrelle. Per il momento gli appuntamenti fissati saranno soltanto due, giovedì 20 aprile e giovedì 11 maggio, ma il progetto sviluppato in collaborazione con il Comune di Santo Stefano Magra è molto interessante e potrebbe avere un seguito oltre che rinnovarsi tra pochi mesi nel tour estivo nelle varie frazioni e piazze del territorio. Non è esclusa anche una programmazione invernale più ricca tenendo conto che a Santo Stefano Magra, come in tanti altri Comuni della Val di Magra, non esistono più sale cinematografiche. Inoltre l’opificio ex calibratura della ceramica Vaccari sta diventano oltre che una sede istituzionale, casa del consiglio comunale, anche un punto di riferimento artistico e culturale, appuntamento per eenti e spettacoli teatrali. I film proiettati non sono prime visioni ma comunque si tratta di pellicole di grande successo e tutte con ingresso gratuito. Il primo appuntamento di giovedì 20 aprile alle 21 è con il film "Minions 2 come un gru diventa cattivissimo" quindi si passa a giovedì 11 maggio con la proiezione di "Nope".

"Da aprile 2021 – spiega Maurizio Casula – da quando le sale sono state riaperte dopo l’emergenza sanitaria mese ho contato solo due pieni ma perché nell’occasione c’erano i registi presenti. Eppure ho visto oltre 300 film e soltanto a gennaio in tre occasioni ero l’unico spettatore. Il mio timore è che la sala cinematografica sia ormai diventata una realtà per pochi mentre il mio cinema vuole essere per tutti".

Massimo Merluzzi