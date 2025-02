Arcola punta al turismo: promosse le prime azioni con gli esperti del settore

Arcola (La Spezia), 16 febbraio 2025 – Turismo ad Arcola, trampolino di lancio per entrare a far parte di un percorso di visite e di conoscenza del territorio e delle sue tradizioni. Un primo approccio significativo per gettare solide basi di collaborazione è arrivata nei giorni scorsi. L’associazione Epli Liguria e Federazione europea itinerari storici turistici e culturali si sono ininfatti contrate ad Arcola, grazie all’impegno di Daniela Tresconi ambassador Feistc, per gettare le basi di una futura collaborazione per la promozione turistica del territorio provinciale e regionale. All’incontro erano presenti Sabrina Busato presidente Feistc, Giorgio Antognoli e Adriano Orlandi, rispettivamente presidente e segretario di Epli Liguria. L’associazione si è recentemente costituita in rappresentanza di tutte le province liguri.

“Si è trattato di un incontro molto produttivo – hanno convenuto i presenti – che ha sancito l’avvio di una collaborazione che siamo convinti porterà ad ottimi risultati. Un ringraziamento a Daniela Tesconi che ha promosso e sostenuto questo primo e prezioso incontro”. E dopo le presentazioni sono già state fissate le prime collaborazioni. “Il banco di prova di questa collaborazione, sarà l’adesione agli open day organizzati da Feistc – spiegano Sabrina Busato e Giorgio Antognoli – si tratta di giornate di diffusione dell’offerta turistica dei territori, aperte a giornalisti, operatori di settore, tour operator, scuole e associazioni, per promuovere e sostenere il turismo lento e i prodotti turistici esperienziali, favorendo la sinergia tra gli operatori e valorizzando il patrimonio identitario. Abbiamo avviato una manifestazione d’interesse tra tutte le Pro Loco vicine ad Epli, chiedendo l’elenco degli eventi in programma nel corso dell’anno. Quindi tutte le iniziative verranno inserire nella campagna informativa open day di Feistc, che fornirà strumenti ed azioni attraverso le quali creeremo una community per lo scambio e la trasmissione di esperienze e di momenti formativi, per crescere insieme e confrontarci, traguardando anche collaborazioni con altre regioni d’Italia con noi collegate attraverso percorsi e cammini”.