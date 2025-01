Trissino e Bassano volano in vetta al campionato di hockey

Sarzana (La Spezia) 11 ottobre 2021 - Si è completata la seconda giornata del campionato di hockey su pista di serie A1 e due formazioni sono balzate in vetta solitaria a punteggio pieno. Trissino e Bassano vincendo rispettivamente i confronti casalinghi con la neo promossa l’Hockey Vercelli 2 a 1 e il Matera con un netto 7-1 sono salite al comando. Da segnalare anche la vittoria con goleada anche del Correggio sul Sandrigo 5-4. Intanto l’Hockey Sarzana Gamma Innovation reduce dalla tennistica vittoria contro il Valdagno si è affidata alla prevendita per garantire l’ingresso dei 265 spettatori, muniti di green pass, che sabato sera potranno entrare al Vecchio Mercato per assistere alla sfida contro il Follonica. Posti numerati anche in curva e obbligo di mascherina sanitaria.