Tre passeggiate con... delitto alle Fortezze

Dalla grotta misteriosa, passando per la mappa segreta, fino alla verità murata. Questi i titoli dei tre appuntamenti che tra aprile e maggio tingeranno di giallo il castello di San Terenzo e le due fortezze di Sarzana. Una serie di incontri didattico interattivi ispirati al noto format Invito a cena con delitto, fruibili singolarmente o in pacchetti come parte di un’unica trilogia narrativa, quelli organizzati dall’associazione Gioca Mistero di Lido di Camaione con la cooperativa sarzanese Earth. Un’occasione per gli amanti del genere thriller ma anche per chi fosse interessato ad ammirare il patrimonio mediceo – da cui il titolo dell’evento ’Il segreto dei medici’ – da una prospettiva non convenzionale e curiosa. I partecipanti saranno guidati in un’avventurosa indagine dalle tinte noir nelle e guidati dal professor Montessori verranno coinvolti direttamente nelle indagini sulle tracce di una delle mitiche "caverne del tempo", affrontando omicidi ed enigmi di ogni sorta. Si parte oggi con La grotta misteriosa: i partecipanti conosceranno il professore all’ombra del castello di San Terenzo, da cui giunge la notizia del ritrovamento di un cadavere il cui delitto cela un enigma ancora più grande. Venerdì 3 maggio l’appuntamento a Sarzana, all’interno della Fortezza Firmafede, dove sulle tracce di un antico segreto, minacciati e inseguiti da alcuni pericolosi personaggi si svolgerà La mappa segreta. La trilogia terminerà alla Fortezza medicea di Sarzanello, con l’ultimo appuntamento venerdì 24 maggio. Con La verità murata, la ricerca del professore e di tutti i partecipanti giungerà finalmente al termine. Intuito, curiosità, sangue freddo e una buona dose di coraggio sono i requisiti fondamentali per immergersi in questa avventura che coniuga teatro, storia e divertimento e si ripromette di coinvolgere i partecipanti dall’inizio alla fine. Gli appuntamenti si svolgeranno dalle 17 alle 19. Per partecipare i 20 euro a persona per una singola tappa, 37 euro per 2 appuntamenti e a 55 euro per il pacchetto completo. Nata nel 2010 da gruppo di amici appassionati di giallo, intenti a scrivere e a recitare intrighi misteriosi, e particolarmente attiva nella provincia di Massa Carrara, l’associazione Gioca Mistero ha dato vita a più 90 storie originali che divertono e fanno giocare pubblico di ogni età. Info 349 5549536.

Elena Sacchelli