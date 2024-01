Trasporto scolastico, servizio da affidare

Una nuova gara per accompagnare i bambini a scuola. La scadenza a fine anno del contratto in essere con la società Autolinee Lorenzini che da settembre 2018 si occupa del servizio di accompagnamento scolastico per conto del Comune Luni, ha impegnato l’ente nell’espletamento degli indirizzi tecnici per il nuovo bando per l’affidamento del servizi. Il Comune da anni non dispone più di mezzi e personale per garantire il trasporto quindi ha esternalizzato il servizio, nella precedente gara vinta dal Autolinee Lorenzini la spesa inserita è stata di 475 mila euro. La responsabile del servizio istruzione ha predisposto lo schema per la richiesta della nuova gara che prevede il trasporto dei bambini iscritti nelle due scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e una primaria di secondo grado rientranti nell’istituto comprensivo Isa 6. I pullmini dovranno essere a disposizione per coprire le 5 giornate di lezione a settimana con rientri pomeridiani differenziati per un servizio che rientra nella fascia oraria 8-16. Oltre al trasporto scolastico, il servizio prevede anche attività didattiche quantificabili in circa 30 uscite nell’anno scolastico, in un raggio di 100 km dalla scuola richiedente.